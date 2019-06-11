В День города кировчан не будут пропускать на мероприятия с алкоголем и крупногабаритной ручной кладью

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-11T10:42:22+03:00

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Жителей города предупреждают, что нетрезвые кировчане не смогут попасть в места празднования Дня города. Во всех крупных площадках 12 июня будет действовать пропускной режим. Об этом сообщили в администрации Кирова.

- В День города будет обеспечено оцепление территории, - отметил заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления МВД России по г. Кирову Андрей Чарушин. - На место проведения мероприятий не будут пропускать жителей в состоянии алкогольного опьянения, с крупногабаритной ручной кладью и алкогольными напитками.

Также кировчанам напоминают, что во время массовых праздников часто теряются дети. Родителям советуют проверять, взял ли их ребенок телефон, и заряжено ли устройство. Также стоит обговорить место встречи, на случай если он все-таки потеряется в толпе.

ИСТОЧНИК KP.RU