2019-06-11T11:10:00+03:00
Происшествия

Метеопредупреждение от МЧС на 11 июня: в Кирове усилится ветер и пройдут грозы

предыдущий шторм нанес сильный урон городу
Евгений ДЕМИХОВ
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Гроза вновь может обрушиться на городГроза вновь может обрушиться на городФото: Михаил ФРОЛОВ
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Гроза, прошедшая 10 июня, повалила десятки деревьев в областном центре. Из-за чего пострадало большое количество автомобилей. Более того, под ствол упавшего тополя попал мужчина. Он получил травму спины. Сейчас в Кирове идет ликвидация последствий грозы.

Областное МЧС вновь сделало метеопредупреждение. Уже 11 июня в регионе могут пройти грозы. Ненастье предсказывают на ночь. В это время возможно усиление ветра до 20 метров в секунду.

Спасатели напоминают: если ураганный ветер застал в помещении, то нужно держаться подальше от окон. Если на улице - то обходить стороной от легких построек и неустойчивых конструкций, а также линий электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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