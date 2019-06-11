Метеопредупреждение от МЧС на 11 июня: в Кирове усилится ветер и пройдут грозы

СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-11T11:10:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Гроза, прошедшая 10 июня, повалила десятки деревьев в областном центре. Из-за чего пострадало большое количество автомобилей. Более того, под ствол упавшего тополя попал мужчина. Он получил травму спины. Сейчас в Кирове идет ликвидация последствий грозы.

Областное МЧС вновь сделало метеопредупреждение. Уже 11 июня в регионе могут пройти грозы. Ненастье предсказывают на ночь. В это время возможно усиление ветра до 20 метров в секунду.

Спасатели напоминают: если ураганный ветер застал в помещении, то нужно держаться подальше от окон. Если на улице - то обходить стороной от легких построек и неустойчивых конструкций, а также линий электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU