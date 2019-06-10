2019-06-10T15:58:38+03:00
Общество

В водоемах Кировской области за выходные утонули три человека

Инциденты произошли в разных районах
Евгений ДЕМИХОВ
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На выходных подросток утонул, купаясь в ВяткеНа выходных подросток утонул, купаясь в ВяткеФото: Валерий РОМАНОВ
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33-летний житель деревни Толгозино Уржумского района упал в реку с велосипеда. Он не смог выбраться из водоема и утонул. Инцидент произошел 7 июня вечером. На следующий день 13-летний школьник из Кирово-Чепецка на глазах у других детей утонул в реке Вятка, вблизи деревни Деветьярово.

- В воскресенье, 9 июня, в пруду около села Кугушера погиб 47-летний местный житель. Он также утонул, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Открытые водоемы - источники повышенной опасности.

В полиции в преддверии купального сезона напомнили жителям региона о главных правилах на реках и прудах:

1. Не оставлять детей без присмотра взрослых, а также всегда держать их на виду в водоеме;

2. Не ходить купаться в одиночестве в безлюдных местах;

3. Плавать только в проверенных водоемах, где это официально разрешено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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