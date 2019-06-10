В Кировской области нашли утонувших в канаве пенсионерку и ее дочь, воспитателя детсада в Санкт-Петербурге
Жители поселка Брязга Юрьянского района 4 июня около полудня нашли тела двух женщин. Обе лежали в придорожной канаве у дороги Юрья - Загарье, в семи километрах от райцентра.
- Погибшие - 70-летняя пенсионерка и ее 47-летняя дочь. - пояснили в СУ СКР по Кировской области. - Женщины накануне смерти были пьяны. Видимых признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Расследование проводит местное отделение следкома.
По предварительным данным, женщины утонули. Они захлебнулись в канаве.
Обе женщины из Санкт-Петербурга. Дочь была воспитателем в детском саду № 69. Что они делали в Кировской области, осталось неизвестным.
ИСТОЧНИК KP.RU