Три человека погибли в ДТП в Кировской области за выходные

СЕГОДНЯ 11:53 2019-06-10T12:37:05+03:00

В Верхошижемском районе водитель авто потерял управление и съехал с дороги. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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14 аварий произошло в регионе за 7 - 9 июня. В них погибли трое, еще 16 получили различные травмы. Одно из ДТП случилось в пятницу в 22.30, на 40-м километре дороги Глазов - Афанасьево. 22-летний водитель «пятнадцатой» насмерть сбил 53-летнего пешехода. Он двигался по обочине навстречу машине.

- В Слободском 8 июня в 2.40, 26-летний водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - После этого «Киа» съехала с дороги, столкнулась с бетонным блоком и деревом, после чего опрокинулась. В результате происшествия 25-летний пассажир иномарки погиб, еще три человека получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

Третья авария произошла в поселке Верхошижемье. 30-летний водитель «семерки» не справился с управлением и съехал с дороги. Машина перевернулась. Мужчина погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU