2019-06-10T11:44:22+03:00
Общество

15-летнего подростка из Оричевского района не могут найти третьи сутки

Последний раз дома его видели 7 июня
Евгений ДЕМИХОВ
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Молодой человек живет в селе Коршик. Фото: vk.com/ornkirovМолодой человек живет в селе Коршик. Фото: vk.com/ornkirov
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Вадим Пескишев пропал в пятницу. С тех пор вестей о нем нет. Он ушел из дома в селе Коршик Оричевского района 7 июня 2019 года.

На вид ему 14-15 лет. Парень среднего телосложения, ростом 150 сантиметров. У подростка русые волосы и серые глаза. Когда Вадима видели в последний раз, он был одет в синий спортивный костюм с серым капюшоном и черные кроссовки. Молодой человек может быть с серым рюкзаком.

Всех, кому известна информация о местонахождении парня просят обратиться к инфоргу поиска отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» Галине Андреевой по телефону 8-(922)-956-65-15 или в полицию 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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