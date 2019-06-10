2019-06-10T11:42:10+03:00
Общество

В Кирове годовалый мальчик и пятилетняя девочка пострадали в ДТП

Авария произошла на улице Щорса
Евгений ДЕМИХОВ
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Всем пострадавшим оказали помощь на месте. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиВсем пострадавшим оказали помощь на месте. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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30-летний водитель «Лады Весты» на перекрестке столкнулся с «Приорой», которая двигалась навстречу. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе двое детей.

- 9 июня в 19.30, неподалеку от дома № 68/3 на улице Щорса при повороте налево «Лада Веста» столкнулась с «ВАЗ-21723», - уточнили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Три пассажира «Весты» травмированы.

Годовалый мальчик, пятилетняя девочка и 27-летняя женщина получили ушибы. К счастью, обошлось без серьезных повреждений. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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