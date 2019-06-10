Прогноз погоды в Кирове на 10 - 14 июня: ожидается похолодание и пасмурная погода

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-10T11:38:31+03:00

На этой неделе кировчан ожидает пасмурная погода, возможны грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во второй половине недели ожидается снижение температуры

Изменить размер текста: A A

Начало рабочей недели ожидается жарким, с грозами, а вот во второй половине будет прохладнее. Так, на понедельник, 10 июня МЧС сделало метеопредупреждение. Ожидаются сильные ливни и ветер.

Вторник, 11 июня, будет не таким бурным. И даже наоборот - погода ожидается теплой, ясной. Температура воздуха днем будет держаться на уровне +22...+23 градуса, а ночью опустится до +13...+15.

В среду, 12 июня, по информации сервиса «Яндекс.Погода», температура резко упадет. Воздух остынет днем до +11...+17 градусов. Ночью тоже станет прохладнее. Столбик термометра будет держаться на уровне +5...+6 градусов.

В четверг, 13 июня, ожидается аналогичная погода. Днем температура воздуха будет +11...+16 градусов, ночью похолодает до +7...+8 градусов.

В пятницу, 14 июня, столбик термометра продолжит опускаться. Днем температура будет +10...+15 градусов, а ночью похолодает до +5...+7.

ИСТОЧНИК KP.RU