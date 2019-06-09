«На еду накинулись так, что их даже потрясывало»: кировчан просят приютить бездомных котят

СЕГОДНЯ 20:05 2019-06-09T20:05:01+03:00

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Кировчанка разместила на своей странице пост с призывом о помощи. Женщина сообщила, что обнаружила в подвале на Конева котят. Из-за серьезного заболевания питомцы теряют зрение.

- Сегодня увидела там трех котят, один уже совсем без глаза, - сообщила местная жительница. - Если не забрать, завтра или послезавтра малышка ослепнет и умрет. Остальных ждет такая же участь.

По словам женщины, передержка для котят найдена. Однако животным по-прежнему требуется новый дом. Если вы хотите помочь питомцам, или взять себе котенка, просьба обратиться к Виктории.

ИСТОЧНИК KP.RU