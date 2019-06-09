2019-06-09T19:31:06+03:00
Общество

В Кирове объявлено метеопредупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер

В понедельник дождь будет лить практически весь день
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Кировчан предупреждают о непогоде. Фото: pixabay.comКировчан предупреждают о непогоде. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Кирове объявлено метеопредупреждение. Сотрудники МЧС сообщают, что в понедельник 10 июня, в городе ожидаются грозы, ливни и сильный ветер. Его порывы местами будут достигать до 19 м/с.

По прогнозам Gismeteo.ru, утром в Кирове будет светить солнце. Воздух прогреется до +25 градусов. Однако уже к полудню в городе зарядит дождь. Также может пройти гроза. Распогодится только после 18.00 часов. Температура воздуха составит +20 градусов.

Напомним, что 5 июня в некоторых районах Кировской области прошли сильные грозы. Также выпал крупный град, который повредил будущий урожай жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«На еду накинулись так, что их даже потрясывало»: кировчан просят приютить бездомных котят
В Кировской области воспитанникам детских садов не давали овощи и уменьшали порции
«Жила в заброшенном доме»: в Слободском районе разыскали пропавшую девушку
В Кирове полицейский спас ребенка из-под поезда
В Киров вернулись участники Великорецкого крестного хода
Присвоил 400 миллионов рублей дольщиков: дело застройщика ЖК «Виктория» передали в суд
В районе нового моста в Кирове стреляют по машинам
Кировская область заняла первое место в крупнейших IT-соревнованиях для старшего поколения
Россия - Европа: рифмующиеся ценности
«Передвигаются автостопом»: в Кировской области разыскивают четырех девушек-подростков
Аврам Симич из Сербии рассказал об учебе в Вятском государственном университете и дальнейших жизненных планах