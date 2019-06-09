В Кирове объявлено метеопредупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер

СЕГОДНЯ 19:31 2019-06-09T19:31:06+03:00

В понедельник дождь будет лить практически весь день

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В Кирове объявлено метеопредупреждение. Сотрудники МЧС сообщают, что в понедельник 10 июня, в городе ожидаются грозы, ливни и сильный ветер. Его порывы местами будут достигать до 19 м/с.

По прогнозам Gismeteo.ru, утром в Кирове будет светить солнце. Воздух прогреется до +25 градусов. Однако уже к полудню в городе зарядит дождь. Также может пройти гроза. Распогодится только после 18.00 часов. Температура воздуха составит +20 градусов.

Напомним, что 5 июня в некоторых районах Кировской области прошли сильные грозы. Также выпал крупный град, который повредил будущий урожай жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU