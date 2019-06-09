2019-06-09T11:32:25+03:00
Общество

«Жила в заброшенном доме»: в Слободском районе разыскали пропавшую девушку

Подростка опросили и доставили родителям
Анна КРЮКОВА
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Девушка несколько дней жила в заброшенном доме. Фото: pixabay.comДевушка несколько дней жила в заброшенном доме. Фото: pixabay.com
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В Слободском районе разыскали 16-летнюю пропавшую девушку. Подросток ушла из дома 4 июня около 12.00 часов. На следующий день домой она так и не вернулась. В полицию обратилась взволнованная мама подростка, жительница поселка Вахруши.

- Сотрудники полиции опрашивали местных жителей, родных и знакомых девочки, «прочесывали» улицы, - сообщили в УМВД РФ по Кировской области. - Также к поискам девушки подключились волонтеры.

В итоге, в пятницу, 7 июня, в полицию поступило сообщение, что похожую девушку видели в одном из садоводческих обществ. Полицейские выехали на место и обнаружили подростка в заброшенном доме. Вероятно, там пропавшая и жила все эти дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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