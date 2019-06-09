2019-06-09T10:56:56+03:00
Общество

В Кирове полицейский спас ребенка из-под поезда

Мальчик сам спрыгнул на железнодорожные пути
Анна КРЮКОВА
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Родители не заметили, как их ребенок спрыгнул на путиРодители не заметили, как их ребенок спрыгнул на путиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кирове полицейский спас ребенка, который чуть не попал под поезд. Семья мальчика находилась на железнодорожном вокзале города и ждала поезд Челябинск-Санкт-Петербург. Родители отвлеклись и не заметили, как их сын спрыгнул на пути прямо перед приближающимся поездом. Об этом сообщили в УМВД РФ по Кировской области.

- Рядом находился сотрудник полиции, который быстро среагировал и поднял мальчика обратно на платформу, - пояснили в ведомстве. - Уже спустя буквально полминуты состав подъехал к перрону.

Спасителем ребенка оказался сотрудник Кировского линейного отдела МВД России на транспорте, старший сержант полиции Дмитрий Фофанов. Благодаря его оперативным действиям, семье удалось избежать трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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