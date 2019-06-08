2019-06-08T18:49:45+03:00
Общество

В Киров вернулись участники Великорецкого крестного хода

Паломники преодолели за шесть дней более 150 километров
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Паломники находились в пути с 3 по 8 июня. Фото: вятская-епархия.рфПаломники находились в пути с 3 по 8 июня. Фото: вятская-епархия.рф
Изменить размер текста:

В субботу, 8 июня, в Киров вернулись паломники. Участники Великорецкого крестного хода прошли шесть дней изнуряющего пути. С 3 по 8 июня они преодолели более 150 километров. Часть дороги была пройдена во время сильных ливней, гроз и града.

Суммарно люди преодолели более 150 километров. Фото: вятская-епархия.рф

Суммарно люди преодолели более 150 километров. Фото: вятская-епархия.рф

Основная колонна паломников прибыла в центр города к 15.00. Затем верующие направились в Трифонов монастырь, где состоялось богослужение, и Великорецкий крестный ход завершился. Своими впечатлениями от долгого пути люди поделились в соцсетях.

8 июня в Кирове завершился Великорецкий крестный ход. Фото: вятская-епархия.рф

8 июня в Кирове завершился Великорецкий крестный ход. Фото: вятская-епархия.рф

- Слава Богу за погоду, силу в ногах и великолепную грозу, - написал на своей странице Вконтакте один из кировчан. - Спасибо хорошим людям за пищу и кров. Ну, и сестре за нового племянника. Снова дотоптопал.

- Дошла! Сначала еле-еле, умирая от сумасшедшей боли в ногах; а потом неожиданно легко, обрызганная святой водой на улице, под звуки колоколов, - поделилась пользователь Ирина. - Это было мощно!

Напомним, что за три дня пути до реки Великой в этом году эвакуировали сто человек. Некоторым паломникам пришлось завершить свой путь, так как их дети были слишком изнуренными. Кому-то из участников крестного хода требовалась медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Присвоил 400 миллионов рублей дольщиков: дело застройщика ЖК «Виктория» передали в суд
В районе нового моста в Кирове стреляют по машинам
Кировская область заняла первое место в крупнейших IT-соревнованиях для старшего поколения
Россия - Европа: рифмующиеся ценности
«Передвигаются автостопом»: в Кировской области разыскивают четырех девушек-подростков
Аврам Симич из Сербии рассказал об учебе в Вятском государственном университете и дальнейших жизненных планах
В Кирове двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа
«Ростелеком» прогнозирует в течение двух лет запуск первых коммерческих сервисов с использованием квантового шифрования
Объединение Северной больницы и городской больницы №6 подтвердилось
Дети сотрудников филиала «КЧХК» отправились на летний отдых в лагерь «Юность»
«Россети» - единое имя электросетевого комплекса России
Сладкая парочка: две веретеницы разомлели на солнышке
На осужденную из Кировской колонии завели дело за ложный донос на сотрудников колонии
Кировский застройщик готов продать земельные участки, чтобы завершить строительство проблемных домов
YADRO «ИКС Холдинга» создаст инновационные инфраструктурные продукты для МегаФона
В Кирове могут появиться автобусы марки КАМАЗ
В Кирове мотоциклиста после столкновения с иномаркой отправили в больницу с переломами
МегаФон соединит океаническим оптоволокном Европу и Азию
Погода в Кирове на выходные 8-9 июня: 25-градусная жара без гроз и дождей
90 юных кировчан удостоились звания «Гордость Вятки»
В Великорецком собралось 38 тысяч паломников
В Кирове бухгалтер обманула три школы на 700 тысяч рублей и получила год условно
Губернатор Кировской области Игорь Васильев и генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский подписали соглашение о развитии электросетевого комплекса региона
«УРАЛХИМ» приступит к переработке фосфогипса в Воскресенске
За кражу 10 тысяч рублей жителя Котельнича отправят в колонию строгого режима на 4 года
«УРАЛХИМ» рассказал о развитии мировой химической индустрии