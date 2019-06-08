В Киров вернулись участники Великорецкого крестного хода

СЕГОДНЯ 18:48 2019-06-08T18:49:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 8 июня, в Киров вернулись паломники. Участники Великорецкого крестного хода прошли шесть дней изнуряющего пути. С 3 по 8 июня они преодолели более 150 километров. Часть дороги была пройдена во время сильных ливней, гроз и града.

Суммарно люди преодолели более 150 километров. Фото: вятская-епархия.рф

Основная колонна паломников прибыла в центр города к 15.00. Затем верующие направились в Трифонов монастырь, где состоялось богослужение, и Великорецкий крестный ход завершился. Своими впечатлениями от долгого пути люди поделились в соцсетях.

8 июня в Кирове завершился Великорецкий крестный ход. Фото: вятская-епархия.рф

- Слава Богу за погоду, силу в ногах и великолепную грозу, - написал на своей странице Вконтакте один из кировчан. - Спасибо хорошим людям за пищу и кров. Ну, и сестре за нового племянника. Снова дотоптопал.

- Дошла! Сначала еле-еле, умирая от сумасшедшей боли в ногах; а потом неожиданно легко, обрызганная святой водой на улице, под звуки колоколов, - поделилась пользователь Ирина. - Это было мощно!

Напомним, что за три дня пути до реки Великой в этом году эвакуировали сто человек. Некоторым паломникам пришлось завершить свой путь, так как их дети были слишком изнуренными. Кому-то из участников крестного хода требовалась медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU