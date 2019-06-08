«Передвигаются автостопом»: в Кировской области разыскивают четырех девушек-подростков

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-08T13:36:23+03:00

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В Кировской области разыскивают четырех девушек. В последний раз Евгению Рассомахину, Екатерину Перминову, Яну Карачеву и Ларису Крысанову видели в Туже 7 июня. С тех пор информации об их местонахождении нет. Поиски пропавших подростков проводят активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» и сотрудники полиции.

В последний раз девочек видели в Туже. Фото: vk.com/ornkirov

Волонтеры обращают внимание жителей на то, что девушки могут находиться вместе в Яранске, Котельниче и других населенных пунктах. Также, вероятно, школьницы передвигаются автостопом в сторону Кирова.

Школьницы передвигаются автостопом. Фото: vk.com/ornkirov

Подросткам на вид от 15 до 17 лет. Евгения в момент ухода была одета в черные джинсы и черную ветровку, Екатерина - в черно-белое платье, Яна - в черные шорты, белую футболку и белые кроссовки, Лариса - в бежевое платье с коричневыми горизонтальными полосами.

Девушки направляются в сторону Кирова. Фото: vk.com/ornkirov

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавших девочек, просьба позвонить по номерам: 89229566515 или 02,102.

ИСТОЧНИК KP.RU