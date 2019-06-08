2019-06-08T11:34:40+03:00
Происшествия

В Кирове двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа

Ребенок оперся на москитную сетку
Анна КРЮКОВА
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Кировчан просят не оставлять окна открытымиКировчан просят не оставлять окна открытымиФото: Елизавета Захарова
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В четверг, 6 июня, в поселке Лянгасово пострадал двухлетний ребенок. Мальчик выпал из окна третьего этажа и получил серьезные травмы. ЧП произошло около 07.30 утра. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области.

- Мать буквально на пару минут оставила ребенка в комнате без присмотра, - пояснили в ведомстве. - В этот момент мальчик забрался на подоконник и оперся на москитную сетку. В итоге, малыш упал вниз с третьего этажа.

Ребенку понадобилась срочная медицинская помощь. Его госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку и напоминают жителям с маленькими детьми о мерах безопасности. Малышей нельзя оставлять без присмотра, тем более в комнате с открытыми окнами.

Напомним, что это уже подобный несчастный случай в Кировской области. В начале мая в Кирово-Чепецке выпал из окна четвертого этажа двухлетний мальчик. От полученных травм он скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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