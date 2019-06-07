2019-06-07T15:44:04+03:00
Происшествия

На осужденную из Кировской колонии завели дело за ложный донос на сотрудников колонии

Женщина обвиняла их в применении силы
Евгений ДЕМИХОВ
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Женщине могут продлить срок заключенияЖенщине могут продлить срок заключенияФото: Евгений ДЕМИХОВ
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Доносчице могут продлить срок. Ложный донос о совершении тяжкого преступления наказывается лишением свободы на три года. Сейчас женщина отбывает наказание в ИК-18 в Омутнинском районе. Если ее признают виновной, то она там останется надолго.

- 31 мая поступило сообщение от осужденной, - сообщают в СУ СКР по Кировской области. - Она просила привлечь сотрудников колонии к уголовной ответственности за применение в отношении нее физического насилия.

В УФСИН России по Кировской области прокомментировали ситуацию. Оказывается, женщина утверждала, что ей нанесли телесные повреждения. Медицинская экспертиза опровергла этот факт. На доносчицу завели уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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