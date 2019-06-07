Кировский застройщик готов продать земельные участки, чтобы завершить строительство проблемных домов
Застройщик ООО «Квартал» готов продавать земельные участки и строительные площадки, чтобы завершить строительство многоэтажек на улице Современной, 13 и Широтной, 1. Сейчас ситуация у компании непростая, так как имеется задолженность по налогам и зарплате, заблокирован расчетный счет.
- И все же предприятие не банкрот, у него есть активы, которые могут быть реализованы, - пояснил замминистра строительства Кировской области Игорь Трегубов. - Вырученные средства могут быть направлены на завершение строительства домов, в которые вложены деньги дольщиков.
Повторное совещание по этому поводу пройдет через месяц. Правительство проконтролирует, как ООО «Квартал» ведет запланированные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU