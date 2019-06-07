Кировский застройщик готов продать земельные участки, чтобы завершить строительство проблемных домов

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-07T15:41:37+03:00

Дома на улице Современной, 13 и Широтной, 1 до сих пор не достроены Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В правительстве Кировской области прошло совещание по поводу долгостроев на улице Современной и Широтной

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Застройщик ООО «Квартал» готов продавать земельные участки и строительные площадки, чтобы завершить строительство многоэтажек на улице Современной, 13 и Широтной, 1. Сейчас ситуация у компании непростая, так как имеется задолженность по налогам и зарплате, заблокирован расчетный счет.

- И все же предприятие не банкрот, у него есть активы, которые могут быть реализованы, - пояснил замминистра строительства Кировской области Игорь Трегубов. - Вырученные средства могут быть направлены на завершение строительства домов, в которые вложены деньги дольщиков.

Повторное совещание по этому поводу пройдет через месяц. Правительство проконтролирует, как ООО «Квартал» ведет запланированные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU