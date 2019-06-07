СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-07T12:39:16+03:00

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На Петербургский экономический форум собрались представители 140 стран. Делегацию от Кировской области возглавил губернатор Игорь Васильев. Во время форума участники провели переговоры с крупными компаниями. Одной из них стала компания КАМАЗ. Правительство области вело диалог с представителями компании о возможности поставки автобусов этой марки в Киров. КАМАЗ может стать стратегическим поставщиком для региона. Компания заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Кировской областью.

- Ленты социальных сетей наполнены новостями о Петербургском международном экономическом форуме, - написал на своей странице председатель правительства Кировской области Александр Чурин. - В свою очередь расскажу, что совместно с главой региона Игорем Васильевым договорились о взаимовыгодном сотрудничестве с несколькими главами регионов и руководителями крупных компаний. Взаимодействие направлено на укрепление экономического потенциала нашего региона. Одна из встреч посвящена перспективам поставки в область современных автобусов марки КАМАЗ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/713459" frameborder="0"></iframe> В Кирове могут появиться автобусы марки КАМАЗ.Правительство Кировской области на Петербургском экономическом форуме провело переговоры с представителями компании КАМАЗ! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU