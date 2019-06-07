2019-06-07T12:35:19+03:00
Общество

В Кирове мотоциклиста после столкновения с иномаркой отправили в больницу с переломами

На место прибыли медики
Евгений ДЕМИХОВ
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Пока все обстоятельства происшествия выясняются. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheПока все обстоятельства происшествия выясняются. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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Водитель «Ауди» хотел развернуться, когда в машину влетел 31-летний мужчина на «Ямахе». Оба ехали в попутном направлении. Вот только мужчина в иномарке не заметил, что за ним едет мотоцикл.

- Авария произошла сегодня, 7 июня, в 11.05 на улице Воровского, 106, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водитель мотоцикла получил травмы. Его госпитализировали.

НА месте мужчине оказали первую медицинскую помощь. Выяснилось, что у него переломы.

Напомним, что 5 июня 21-летняя студентка на «Ладе» столкнулась с иномаркой. Двое пассажиров отечественного авто получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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