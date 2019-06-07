Погода в Кирове на выходные 8-9 июня: 25-градусная жара без гроз и дождей

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-07T12:22:40+03:00

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Пока июнь не побаловал кировчан жарой, зато предоставил прекрасную возможность от души насладиться грозами. В эти выходные можно планировать поездки за город и просто на природу: будет стоять практически безветренная сухая погода.

В субботу, 8 июня, ночью ожидается +…10 градусов, днем +15…+20 градусов. Ветер северный и северо-западный, 6-7 метров в секунду. Небо может затягиваться редкими облаками, но дождей не предвидится. Однако, согласно прогнозу сайта rp5.ru, такая погода будет сопровождаться высоким атмосферным давлением 755 мм. рт. ст.

В воскресенье, 9 июня, ночью ожидается +10 градусов, днем +20…+25 градусов. Ветер западный и юго-западный, 2-4 метра в секунду. Небо также практически безоблачное. И опять высокое атмосферное давление – 755 мм.рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU