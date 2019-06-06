В Кирове бухгалтер обманула три школы на 700 тысяч рублей и получила год условно

СЕГОДНЯ 18:42 2019-06-06T18:48:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове экс-бухгалтер «Центра ресурсного обеспечения образовательных учреждений города Кирова» за год похитила у трех общеобразовательных школ 700 тысяч рублей. Сотрудница подделывала документы, начисляя учителям высокие зарплаты, а разницу сумм перечисляла на свои счета. Об этом сообщили в Областной прокуратуре.

Как выяснило следствие, обманной схемой 43-летняя сотрудница ресурсного центра пользовалась с 9 февраля 2018 по 26 февраля 2019 года. Женщина вносила в реестры по зарплате неверные, завышенные цифры. После этого она переводила разницу с проставленными суммами и реальными зарплатами на свои счета. Снимала деньги и тратила их на свое усмотрение. Так невольными жертвами аферистки стали учителя школ №№11, 16 и 73. Их она обманула на 320 391,02 руб. 80 040 руб. и 373 043,5 рублей соответственно.

На судебном заседании, которое прошло сегодня, 6 июня, экс-бухгалтер признала свою вину. Ее судили по ч. 3 ст. 159 УК РФ «ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». Подсудимую приговорили к году условно и двум годам испытательного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU