2019-06-06T18:11:59+03:00
Происшествия

За кражу 10 тысяч рублей жителя Котельнича отправят в колонию строгого режима на 4 года

Мужчина уже имел судимость
Евгений ДЕМИХОВ
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В один из случаев вор вырвал деньги прямо из рук потерпевшейВ один из случаев вор вырвал деньги прямо из рук потерпевшейФото: Олег ЗОЛОТО
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За три года 35-летний котельничанин украл 10,2 тысяч рублей. Первое преступление он совершил еще в августе 2016 года. Тогда он обокрал свою соседку. Мужчина тайком вытащил тысячу рублей из куртки, висящей на общей кухне. Потерпевшая в этот момент спала, так что его никто не заметил.

- В марте 2019 он находился в том же помещении в доме № 6 на улице Комсомольской города Котельнич, - рассказали в прокуратуре по Кировской области. - Действуя открыто, мужчина подошел к своей соседке (все той же - прим. Ред), сидящей на диване и выхватил у нее из рук 9,2 тысяч рублей.

Все незаконно добытое он потратил на свои нужды. Когда подзреваемого нашли, выяснилось, что ранее он уже представал перед судом.

Мужчину признали виновным сразу по двум статьям «тайное хищение чужого имущества из одежды, находившейся при потерпевшей» и «открытое хищение чужого имущества». Его отправили в колонию строгого режима на четыре года и три месяца.

А вот бывшему главному бухгалтеру МКУ «Центр ресурсного обеспечения образовательных учреждений города Кирова» повезло больше. Женщина похитила порядка 700 тысяч рублей бюджетных средств, потратила их и получила год условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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