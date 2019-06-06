СЕГОДНЯ 18:08 2019-06-06T18:15:59+03:00

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Жители Кирова заметили в центре города утку с утятами. Семейство прогуливалось недалеко от Театральной площади. Затем птицы решили перейти проезжую часть на улице Карла Маркса. Видео с пернатыми появилось в группе «Киров online».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/713350" frameborder="0"></iframe> Утка перевела утят через дорогу в центре города.Видео: vk.com/kirov_life! другой источник

- Учимся держать дистанцию и ставим хорошие тормозные колодки, - отметили кировчане. - У уток тоже права есть!

Семейство вовремя успели заметить пешеходы. Они «просигнализировали» водителям и предупредили их об опасности. В итоге, утята во главе с мамой-уткой спокойно перешли проезжую часть и отправились дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU