Утка перевела утят через дорогу в центре города
Жители Кирова заметили в центре города утку с утятами. Семейство прогуливалось недалеко от Театральной площади. Затем птицы решили перейти проезжую часть на улице Карла Маркса. Видео с пернатыми появилось в группе «Киров online».
Утка перевела утят через дорогу в центре города.Видео: vk.com/kirov_life! другой источник
- Учимся держать дистанцию и ставим хорошие тормозные колодки, - отметили кировчане. - У уток тоже права есть!
Семейство вовремя успели заметить пешеходы. Они «просигнализировали» водителям и предупредили их об опасности. В итоге, утята во главе с мамой-уткой спокойно перешли проезжую часть и отправились дальше.
ИСТОЧНИК KP.RU