2019-06-06T18:15:59+03:00
Общество

Утка перевела утят через дорогу в центре города

Водители вовремя заметили семейство и успели остановиться
Анна КРЮКОВА
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Утки решили перейти проезжую часть на Карла Маркса. Фото: vk.com/kirov_lifeУтки решили перейти проезжую часть на Карла Маркса. Фото: vk.com/kirov_life
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Жители Кирова заметили в центре города утку с утятами. Семейство прогуливалось недалеко от Театральной площади. Затем птицы решили перейти проезжую часть на улице Карла Маркса. Видео с пернатыми появилось в группе «Киров online».

Утка перевела утят через дорогу в центре города.Видео: vk.com/kirov_life! другой источник

- Учимся держать дистанцию и ставим хорошие тормозные колодки, - отметили кировчане. - У уток тоже права есть!

Семейство вовремя успели заметить пешеходы. Они «просигнализировали» водителям и предупредили их об опасности. В итоге, утята во главе с мамой-уткой спокойно перешли проезжую часть и отправились дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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