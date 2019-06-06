Архангельский снеговик, удмуртская Баба-Яга: в Кирове проведут Олимпийские сказочные игры

СЕГОДНЯ 17:49 2019-06-06T17:49:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках XXX Всероссийского Олимпийского дня в Кировской области состоятся Олимпийский сказочные игры. Об этом сообщает правительство Кировской области.

Игры состоятся 16 июня на территории спортивно-туристического комплекса «Порошино». В течение дня – с 11 до 20 часов. Спортивные состязания будут организованы как для сказочных героев, так и для гостей праздника.

Как рассказали «Комсомолке» в Центре развития туризма, окончательный список сказочных героев еще формируется. Но уже известно, что в Киров приедут гости из других регионов - Архангельский Снеговик, Умуртская Баба-Яга, Лопшо Педунь из Удмуртии. Из Кировской области подтвердили свое участие – Яранский Глинышек, Вятский Лапоть, Кикимора Вятская, Иван-Царевич.

Также в Центре туризма подчеркнули, что у этого мероприятия будет иной формат, нежели у Всемирных сказочных игр. Напомним, что впервые их провели в 2012 году. В первый день сказочные герои шли шествием по областному центру, а потом соревновались между собой. А во второй проводились мероприятия социальной направленности – сказочные герои посещали детские учреждения – дома малютки, больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU