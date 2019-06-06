2019-06-06T15:30:17+03:00
Происшествия

53-летний кировчанин украл шины на три миллиона

За что и получил условный срок – три года
Алена ЗАЙЦЕВА
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Украденные шины предприниматель пытался продатьУкраденные шины предприниматель пытался продатьФото: Валерий РОМАНОВ
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Сама кража произошла еще в декабре 2017 года. Житель областного центра уговорил менеджера своей компании заключить с итальянским предприятием, расположенным на территории Кирова, договор на поставку 1750 шин. Поставщик весь заказ выгрузил на складе в микрорайоне Коминтерн.

- Полученными автомобильными шинами 53-летний кировчанин распорядился по собственному усмотрению, в том числе путем их продажи, чем причинил ООО «Пирелли Тайр Руссия» материальный ущерб на общую сумму 3 341 800 рублей, - сообщают в прокуратуре Первомайского района.

Судили мужчину по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере». Ему грозило 10 лет колонии. Однако суд учел смягчающие обстоятельства: малолетнего ребенка на иждивении, полное возмещение ущерба компании. И мужчина отделался тремя годами условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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