53-летний кировчанин украл шины на три миллиона
Сама кража произошла еще в декабре 2017 года. Житель областного центра уговорил менеджера своей компании заключить с итальянским предприятием, расположенным на территории Кирова, договор на поставку 1750 шин. Поставщик весь заказ выгрузил на складе в микрорайоне Коминтерн.
- Полученными автомобильными шинами 53-летний кировчанин распорядился по собственному усмотрению, в том числе путем их продажи, чем причинил ООО «Пирелли Тайр Руссия» материальный ущерб на общую сумму 3 341 800 рублей, - сообщают в прокуратуре Первомайского района.
Судили мужчину по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере». Ему грозило 10 лет колонии. Однако суд учел смягчающие обстоятельства: малолетнего ребенка на иждивении, полное возмещение ущерба компании. И мужчина отделался тремя годами условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU