Из Кирова начали ездить дополнительные поезда к морю
Для того, чтобы обеспечить всех желающих возможностью отдохнуть на российском Черноморском побережье, РЖД запускает дополнительные поезда из Кирова.
С 3 июня по 17 сентября поезд № 501/502 сообщением Киров – Анапа будет курсировать по нечетным дням.
С 22 июня по 14 сентября поезд № 531/532 сообщением Киров – Адлер будет курсировать по четным дням.
- Напоминаем, что круглый год курсирует пассажирский поезд № 368/367 сообщением Киров - Кисловодск - Киров (проходит через курортные города Пятигорск, Минеральные Воды, Ессентуки, Кисловодск), - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью Кировского региона ГЖД Наталья Буторина.
ВАЖНО
Билеты на поезда дальнего следования можно приобрести за 90 суток до отправления.
Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», через транзакционные терминалы самообслуживания (ТТС) и мобильное приложение «РЖД Пассажиры».
ИСТОЧНИК KP.RU