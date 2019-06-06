Из Кирова начали ездить дополнительные поезда к морю

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-06T15:25:42+03:00

Для тех, кто предпочитает отдых не за границей, а на российских курортах, пущены дополнительные поезда Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

Это сделано из-за большого потока желающих отдохнуть летом на курортах

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Для того, чтобы обеспечить всех желающих возможностью отдохнуть на российском Черноморском побережье, РЖД запускает дополнительные поезда из Кирова.

С 3 июня по 17 сентября поезд № 501/502 сообщением Киров – Анапа будет курсировать по нечетным дням.

С 22 июня по 14 сентября поезд № 531/532 сообщением Киров – Адлер будет курсировать по четным дням.

- Напоминаем, что круглый год курсирует пассажирский поезд № 368/367 сообщением Киров - Кисловодск - Киров (проходит через курортные города Пятигорск, Минеральные Воды, Ессентуки, Кисловодск), - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью Кировского региона ГЖД Наталья Буторина.

ВАЖНО

Билеты на поезда дальнего следования можно приобрести за 90 суток до отправления.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», через транзакционные терминалы самообслуживания (ТТС) и мобильное приложение «РЖД Пассажиры».

ИСТОЧНИК KP.RU