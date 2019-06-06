2019-06-06T15:11:06+03:00
Общество

Службы для католиков в Александровском костеле разрешат по воскресеньям

Предложение об этом поступило от главы региона
Евгений ДЕМИХОВ
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С 2011 года католическая община Кирова просит возвращения этого здания приходуС 2011 года католическая община Кирова просит возвращения этого здания приходуФото: Валерий РОМАНОВ
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Посол Ватикана в России архиепископ Челестино Мильоре приезжал в Киров. Во время своего визита 2-3 июня он успел пообщаться с главой Кировской области.

- В рамках этой встречи поступило предложение со стороны губернатора Игоря Васильева предоставить здание костёла для проведения богослужений в каждое воскресенье, начиная с нового концертного сезона (сентябрь - октябрь) на то время, пока идет судебное разбирательство по поводу костёла, - сообщил на свое странице в соцсетях отец Григорий Зволиньски.

Кроме того, в очередной раз подняли вопрос о строительстве нового католического храма в Кирове, а в частности - о предоставлении католическому приходу участка земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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