Службы для католиков в Александровском костеле разрешат по воскресеньям
Посол Ватикана в России архиепископ Челестино Мильоре приезжал в Киров. Во время своего визита 2-3 июня он успел пообщаться с главой Кировской области.
- В рамках этой встречи поступило предложение со стороны губернатора Игоря Васильева предоставить здание костёла для проведения богослужений в каждое воскресенье, начиная с нового концертного сезона (сентябрь - октябрь) на то время, пока идет судебное разбирательство по поводу костёла, - сообщил на свое странице в соцсетях отец Григорий Зволиньски.
Кроме того, в очередной раз подняли вопрос о строительстве нового католического храма в Кирове, а в частности - о предоставлении католическому приходу участка земли.
ИСТОЧНИК KP.RU