В Кирове студентка на «Ладе» врезалась в иномарку: двое пострадавших
21-летняя девушка на отечественном авто столкнулась с «Мицубиси-Галант». Студентка совершала левый поворот, а 22-летний водитель иномарки ехал прямо. Авария произошла 5 июня около девяти часов вечера на улице Воровского неподалеку от дома № 133.
- В результате аварии пострадали два человека, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Пассажиры «Лады» получили травмы.
57-летней женщине госпитализация не понадобилась, а 50-летнего мужчину доставили в больницу.
Напомним, еще одно ДТП произошло в тот же день с участием 21-летней девушки (правда, пьяной). Она протаранила четыре машины, стоявших на парковке.
ИСТОЧНИК KP.RU