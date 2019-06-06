В Кирове студентка на «Ладе» врезалась в иномарку: двое пострадавших

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-06T14:47:35+03:00

Машины столкнулись недалеко от пешеходного перехода. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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21-летняя девушка на отечественном авто столкнулась с «Мицубиси-Галант». Студентка совершала левый поворот, а 22-летний водитель иномарки ехал прямо. Авария произошла 5 июня около девяти часов вечера на улице Воровского неподалеку от дома № 133.

- В результате аварии пострадали два человека, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Пассажиры «Лады» получили травмы.

57-летней женщине госпитализация не понадобилась, а 50-летнего мужчину доставили в больницу.

Напомним, еще одно ДТП произошло в тот же день с участием 21-летней девушки (правда, пьяной). Она протаранила четыре машины, стоявших на парковке.

ИСТОЧНИК KP.RU