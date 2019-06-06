Пропал подросток: в Вахрушах вторые сутки ищут 16-летнюю Настю

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-06T14:40:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Слободском районе пропала 16-летняя девушка. Анастасия Хачатурян ушла из дома 4 июня, около часа дня. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Поиски подростка начал отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».

Особых примет у девушки нет. У Насти - рост 150 сантиметров, она худощавого телосложения, с карими глазами и темно-русыми волосами. Когда она уходила из дома, то была одета в серую толстовку с красным быком, синие джинсы и кроссовки. На голове - бейсболка синего цвета.

Если у вас есть какие-либо сведения о пропавшей девочке, то сообщите их по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU