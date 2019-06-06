2019-06-06T14:40:54+03:00
Общество

Пропал подросток: в Вахрушах вторые сутки ищут 16-летнюю Настю

Девушка ушла из дома во вторник днем
Елизавета Захарова
Поделиться:
Девочка не возвращается домой вторые сутки. Фото: vk.com/ornkirovДевочка не возвращается домой вторые сутки. Фото: vk.com/ornkirov
Изменить размер текста:

В Слободском районе пропала 16-летняя девушка. Анастасия Хачатурян ушла из дома 4 июня, около часа дня. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Поиски подростка начал отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».

Особых примет у девушки нет. У Насти - рост 150 сантиметров, она худощавого телосложения, с карими глазами и темно-русыми волосами. Когда она уходила из дома, то была одета в серую толстовку с красным быком, синие джинсы и кроссовки. На голове - бейсболка синего цвета.

Если у вас есть какие-либо сведения о пропавшей девочке, то сообщите их по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хотите похудеть - пейте!
53-летний кировчанин украл шины на три миллиона
Из Кирова начали ездить дополнительные поезда к морю
Роспотребнадзор: почему кировчанам нельзя купаться в фонтанах
Службы для католиков в Александровском костеле разрешат по воскресеньям
За третий день шествия Великорецкого крестного хода 60 человек эвакуировали
В Кирове студентка на «Ладе» врезалась в иномарку: двое пострадавших
В Фаленском районе администрация выделила сироте квартиру с незаконной перепланировкой
Кировчан укусили 92 энцефалитных и 2340 боррелиозных клеща
Две семьи в Фаленском районе «забыли» потратить материнский капитал на детей
«Ростелеком», «МегаФон» и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G
Юго-запад остается без горячей воды до 3 августа
Елена Ковалева обсудила с жителями Кирова проблемы благоустройства
Пьяная кировчанка на иномарке протаранила четыре автомобиля на парковке