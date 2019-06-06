Пропал подросток: в Вахрушах вторые сутки ищут 16-летнюю Настю
Девушка ушла из дома во вторник днем
Девочка не возвращается домой вторые сутки. Фото: vk.com/ornkirov
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В Слободском районе пропала 16-летняя девушка. Анастасия Хачатурян ушла из дома 4 июня, около часа дня. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Поиски подростка начал отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».
Особых примет у девушки нет. У Насти - рост 150 сантиметров, она худощавого телосложения, с карими глазами и темно-русыми волосами. Когда она уходила из дома, то была одета в серую толстовку с красным быком, синие джинсы и кроссовки. На голове - бейсболка синего цвета.
Если у вас есть какие-либо сведения о пропавшей девочке, то сообщите их по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02, 102.
ИСТОЧНИК KP.RU