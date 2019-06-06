В Фаленском районе администрация выделила сироте квартиру с незаконной перепланировкой

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-06T14:37:25+03:00

Деньги на документы по перепланировке придется выделить из районного бюджета Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Мальчику, которому исполнилось 18 лет, в администрации Фаленского района предложили заехать в квартиру площадью 32,9 квадратных метра. Ребенок заехал. Однако, как выяснилось, ни приватизировать, ни продать квартиру (на что дети-сироты имеют право) он не может: администрация купила жилье с незаконной перепланировкой – несколько помещений были объединены в одно.

- Предоставление указанного жилья заявителю существенно нарушает его права и законные интересы на получение гарантируемой государством социальной помощи, поскольку препятствует совершению любых регистрационных действий с квартирой, включая приватизацию, право на которую имеют лица из числа детей-сирот, - комментирует прокурор Фаленского района Антон Клещенок.

Прокуратура обратилась с иском к администрации района. Итог – перепланировку должны за бюджетные средства узаконить чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU