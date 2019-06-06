2019-06-06T14:33:19+03:00
Общество

Кировчан укусили 92 энцефалитных и 2340 боррелиозных клеща

В этом году их активность выше на 18%
Алена ЗАЙЦЕВА
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Клещи в этом году активнее, чем в прошломКлещи в этом году активнее, чем в прошломФото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным Роспотребнадзора, который ведет мониторинг и статистику по укусам клещей, в нынешнем году количество пострадавших от этих членистоногих выше, чем в этот же период прошлого года. В этом году к медикам обратилось 5693 человек, из них - 895 детей. Это на 18% больше аналогичного периода прошлого года: 4824 человека, в том числе 184 ребенка.

После исследований выяснилось, что 92 клеща оказались зараженными энцефалитом, 2340 – боррелиозом.

- По области зарегистрирован 21 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, - сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - С подозрением на вирусный клещевой энцефалит обследовано 12 пострадавших от клещей.

Самый эффективный способ защиты – прививка. Но тем, кто вовремя ее не сделал, стоит позаботиться о спреях и плотной одежде при посещении лесов, полей и садов.

ГДЕ ПРИСАСЫВАЛИСЬ КЛЕЩИ

1275 человек из 2410 зарегистрированных случаев указали на пребывание на даче, в загородном доме, на приусадебных участках, либо на прилегающих к ним территориях.

С целью отдыха, туризма, рыбалки и т. п. находились в природной зоне и пострадали от клещей 464 человека.

Высоким остается число укушенных клещами при посещении кладбищ – 231 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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