Кировчан укусили 92 энцефалитных и 2340 боррелиозных клеща
По данным Роспотребнадзора, который ведет мониторинг и статистику по укусам клещей, в нынешнем году количество пострадавших от этих членистоногих выше, чем в этот же период прошлого года. В этом году к медикам обратилось 5693 человек, из них - 895 детей. Это на 18% больше аналогичного периода прошлого года: 4824 человека, в том числе 184 ребенка.
После исследований выяснилось, что 92 клеща оказались зараженными энцефалитом, 2340 – боррелиозом.
- По области зарегистрирован 21 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, - сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - С подозрением на вирусный клещевой энцефалит обследовано 12 пострадавших от клещей.
Самый эффективный способ защиты – прививка. Но тем, кто вовремя ее не сделал, стоит позаботиться о спреях и плотной одежде при посещении лесов, полей и садов.
ГДЕ ПРИСАСЫВАЛИСЬ КЛЕЩИ
1275 человек из 2410 зарегистрированных случаев указали на пребывание на даче, в загородном доме, на приусадебных участках, либо на прилегающих к ним территориях.
С целью отдыха, туризма, рыбалки и т. п. находились в природной зоне и пострадали от клещей 464 человека.
Высоким остается число укушенных клещами при посещении кладбищ – 231 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU