2019-06-06T14:41:48+03:00
Общество

Две семьи в Фаленском районе «забыли» потратить материнский капитал на детей

Отвечать родителям теперь придется перед судом
Алена ЗАЙЦЕВА
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Детей придется включить в долевую собственность купленных квартирДетей придется включить в долевую собственность купленных квартирФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Две семьи из Фаленского района предстанут перед судом. Причиной стало незаконное использование федеральных средств материнского капитала. По закону семья после рождения второго ребенка получает материнский капитал - 453 026 рублей. Тратить его семья имеет право на погашение ипотеки, на покупку жилья, а также на обучение старшего ребенка. При покупке жилья и при погашении уже взятой ипотеки, родители обязаны выделить долю на малыша, на которого были получены средства.

По результатам проверки выявлены двое родителей, которые в нарушение законодательства использовали материнский капитал на покупку квартир, но при этом не оформили доли в квартирах на своих детей, - рассказал «Комсомолке» прокурор Фаленского района Антон Клещенок. - Таким образом, дети лишены права собственности на жилье.

Если дети включены в долю, то продать жилье без разрешения органов соцзащиты невозможно: так государство защищает права ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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