Две семьи в Фаленском районе «забыли» потратить материнский капитал на детей
Две семьи из Фаленского района предстанут перед судом. Причиной стало незаконное использование федеральных средств материнского капитала. По закону семья после рождения второго ребенка получает материнский капитал - 453 026 рублей. Тратить его семья имеет право на погашение ипотеки, на покупку жилья, а также на обучение старшего ребенка. При покупке жилья и при погашении уже взятой ипотеки, родители обязаны выделить долю на малыша, на которого были получены средства.
По результатам проверки выявлены двое родителей, которые в нарушение законодательства использовали материнский капитал на покупку квартир, но при этом не оформили доли в квартирах на своих детей, - рассказал «Комсомолке» прокурор Фаленского района Антон Клещенок. - Таким образом, дети лишены права собственности на жилье.
Если дети включены в долю, то продать жилье без разрешения органов соцзащиты невозможно: так государство защищает права ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU