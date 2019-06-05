2019-06-05T17:48:43+03:00
Общество

Елена Ковалева обсудила с жителями Кирова проблемы благоустройства

Глава города Кирова провела личный прием граждан
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Елена Ковалева проводит личный прием граждан каждый месяц. Фото: http://duma.mo-kirov.ruЕлена Ковалева проводит личный прием граждан каждый месяц. Фото: http://duma.mo-kirov.ru
Изменить размер текста:

Каждый месяц глава города Кирова проводит личный прием граждан. В июне записавшиеся на него жители различных микрорайонов в основном пришли с вопросами благоустройства территорий. Например, жительница поселка Новый предложила обустроить детскую площадку, так как в частном секторе есть несколько семей с маленькими детьми. И гулять им было бы удобнее на благоустроенной и безопасной территории. Предложение глава города поддержала, однако, предложенный жителями участок - рядом с домами на улице Цветочной и в переулке Тупиковом – под детскую площадку не подходит. Он расположен в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства. И играть малышам здесь было бы небезопасно. Зато в 500 метрах есть муниципальная земля. И, если подать заявку на участие в Проекте поддержки местных инициатив или любой другой грантовый конкурс, то проблема может быть решена с помощью бюджетных средств и вложений самих жителей.

– Вместе с жителями нужно определить, что можем там сделать, учитывая интересы подрастающего поколения. Ведь у каждого возраста они свои: для малышни - это песочница, для подростков – баскетбольное кольцо, - отметила Елена Васильевна.

Еще одна жительница микрорайона Коминтерн обратилась к главе города по поводу освещения на улице Рабочей. На приеме выяснилось, что улица включена в план работ по устройству наружного освещения на 2020 год. Планируется, что будут установлены 4 железобетонных опоры, 7 кронштейнов с натриевыми светильниками общей стоимостью 250 тысяч рублей.

В июне основными стали вопросы благоустройства. http://duma.mo-kirov.ru

В июне основными стали вопросы благоустройства. http://duma.mo-kirov.ru

Также глава города поручила проработать вопрос по установке светильников на имеющиеся деревянные опоры, чтобы ускорить решение вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяная кировчанка на иномарке протаранила четыре автомобиля на парковке
В Кирове с 5 июня два автобуса изменят маршруты
Седьмой день в Кировской области разыскивают 40-летнего мужчину
Вор вошел в дом жительницы Омутнинска через открытую дверь и забрал кредитку на 100 тысяч рублей
Уголовное дело на директора, задолжавшего полмиллиона рублей зарплаты, завели в Фаленском районе
В Адлере погибла 24-летняя кировчанка: близкие собирают средства на транспортировку и похороны девушки
Тротуары в центре города выложат брусчаткой
Бухгалтера из Лузы могут отправить в колонию за два миллиона рублей, украденных у начальницы
В спортивном фестивале «Улыбка» в Кирове приняли участие более 300 детей-инвалидов
На кладбище в Подосиновском районе из-за грозы десятки деревьев повалило на могилы
Великорецкий крестный ход: четверо детей отстали от родителей
«Фигурята, вперед»: кировские фигуристы прошли в финал шоу «Ледниковый период. Дети»
За 4 месяца 2019 года Кировэнерго отремонтировал 745 км линий электропередачи
В Санчурском районе двое погибли в ДТП: водитель-бесправник съехал в кювет
19 кировских общественных организаций получили президентские гранты
Усиление руководящего состава: в Минздраве рассказали про кадровые перестановки в больницах
«Решит проблему многочасовых пробок»: через два года в Нововятске начнут строить автотоннель
Жители пяти поселков Верхнекамского района не будут платить за мусор
В Омутнинске пропал 10-летний мальчик
Елена Ковалева проверила, как подрядчики устраняют дефекты после ремонта дворов
В День города по улицам Кирова поедет «Театральный троллейбус»