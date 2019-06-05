Елена Ковалева обсудила с жителями Кирова проблемы благоустройства

СЕГОДНЯ 17:41 2019-06-05T17:48:43+03:00

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Каждый месяц глава города Кирова проводит личный прием граждан. В июне записавшиеся на него жители различных микрорайонов в основном пришли с вопросами благоустройства территорий. Например, жительница поселка Новый предложила обустроить детскую площадку, так как в частном секторе есть несколько семей с маленькими детьми. И гулять им было бы удобнее на благоустроенной и безопасной территории. Предложение глава города поддержала, однако, предложенный жителями участок - рядом с домами на улице Цветочной и в переулке Тупиковом – под детскую площадку не подходит. Он расположен в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства. И играть малышам здесь было бы небезопасно. Зато в 500 метрах есть муниципальная земля. И, если подать заявку на участие в Проекте поддержки местных инициатив или любой другой грантовый конкурс, то проблема может быть решена с помощью бюджетных средств и вложений самих жителей.

– Вместе с жителями нужно определить, что можем там сделать, учитывая интересы подрастающего поколения. Ведь у каждого возраста они свои: для малышни - это песочница, для подростков – баскетбольное кольцо, - отметила Елена Васильевна.

Еще одна жительница микрорайона Коминтерн обратилась к главе города по поводу освещения на улице Рабочей. На приеме выяснилось, что улица включена в план работ по устройству наружного освещения на 2020 год. Планируется, что будут установлены 4 железобетонных опоры, 7 кронштейнов с натриевыми светильниками общей стоимостью 250 тысяч рублей.

В июне основными стали вопросы благоустройства. http://duma.mo-kirov.ru

Также глава города поручила проработать вопрос по установке светильников на имеющиеся деревянные опоры, чтобы ускорить решение вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU