Пьяная кировчанка на иномарке протаранила четыре автомобиля на парковке

СЕГОДНЯ 17:26 2019-06-05T17:49:36+03:00

За управление в пьяном виде водителя могут лишить прав и оштрафовать. Фото: vk.com/novovyatsk

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21-летняя жительница Кирова на «Фиате» уценила сразу четыре машины. Авто стояли на одной из парковок Нововятска, когда в них въехала нетрезвая девушка. Авария произошла 3 июня около полуночи. Прибытия инспекторов девушка дожидалась на месте происшествия. В УГИБДД УМВД подтвердили эту информацию.

В группе «Нововятск.рф» пользователи бурно обсуждают инцидент и осуждают девушку. Жители (как, впрочем, и ГИБДД) просят подумать прежде, чем садиться за руль в нетрезвом виде.

Кстати, очевидцы сообщают, что пострадавших нет.

Девушке грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU