В Кирове с 5 июня два автобуса изменят маршруты
Со среды, 5 июня, в Кирове изменят маршруты автобусы № 5 и № 38. Такие меры связаны с началом строительства дороги на участке по улице Мостовицкой. Об этом сообщили в администрации города.
Теперь автобусы станут ездить от улицы Украинской по Чистопрудненской. Затем транспорт будет делать разворот (без остановки) в районе перекрестка улиц Чистопрудненской и Ивана Попова. Обратно - тот же маршрут.
- Движение по Мостовицкой перекрыто не будет, - пояснили в департаменте городского хозяйства. - Но сохранить полноценный разворотный круг для общественного транспорта не удастся.
Напомним, что строительство новой дороги будет вестись «полосами», то есть сначала работы будут проводиться на одной стороне, затем - на другой. Таким образом, движение автомобилей не придется перекрывать полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU