2019-06-05T17:25:25+03:00
Общество

В Кирове с 5 июня два автобуса изменят маршруты

Это связано с началом строительства дороги по улице Мостовицкой
Анна КРЮКОВА
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Пассажиров просят с пониманием отнестись к таким мерам. Фото: admkirov.ruПассажиров просят с пониманием отнестись к таким мерам. Фото: admkirov.ru
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Со среды, 5 июня, в Кирове изменят маршруты автобусы № 5 и № 38. Такие меры связаны с началом строительства дороги на участке по улице Мостовицкой. Об этом сообщили в администрации города.

Теперь автобусы станут ездить от улицы Украинской по Чистопрудненской. Затем транспорт будет делать разворот (без остановки) в районе перекрестка улиц Чистопрудненской и Ивана Попова. Обратно - тот же маршрут.

- Движение по Мостовицкой перекрыто не будет, - пояснили в департаменте городского хозяйства. - Но сохранить полноценный разворотный круг для общественного транспорта не удастся.

Напомним, что строительство новой дороги будет вестись «полосами», то есть сначала работы будут проводиться на одной стороне, затем - на другой. Таким образом, движение автомобилей не придется перекрывать полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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