Седьмой день в Кировской области разыскивают 40-летнего мужчину
Николая Ронжина последний раз видели 29 мая
40-летнего мужчина не могут найти уже неделю. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
Изменить размер текста:
В поселке Мурыгино Кировской области и в близлежащих районах ведутся активные поиски Николая Ронжина. Последний раз 40-летнего мужчину видели 29 мая.
Николай ростом 176 сантиметров, нормального телосложения, лысый с карими глазами.
Когда Николай Петрович уходил, он надел светло-желтую куртку, синие джинсы и коричневые кроссовки.
Если вы видели Николая Ронжина или знаете, где он может находиться, то сообщите информацию по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU