Седьмой день в Кировской области разыскивают 40-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 16:35 2019-06-05T18:01:14+03:00

40-летнего мужчина не могут найти уже неделю. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

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В поселке Мурыгино Кировской области и в близлежащих районах ведутся активные поиски Николая Ронжина. Последний раз 40-летнего мужчину видели 29 мая.

Николай ростом 176 сантиметров, нормального телосложения, лысый с карими глазами.

Когда Николай Петрович уходил, он надел светло-желтую куртку, синие джинсы и коричневые кроссовки.

Если вы видели Николая Ронжина или знаете, где он может находиться, то сообщите информацию по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU