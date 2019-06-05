2019-06-05T18:02:54+03:00
Происшествия

Вор вошел в дом жительницы Омутнинска через открытую дверь и забрал кредитку на 100 тысяч рублей

Похитителя нашли и вернули краденое
Евгений ДЕМИХОВ
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Молодой человек не стал отрицать свою винуМолодой человек не стал отрицать свою винуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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58-летняя женщина проснулась в пять утра от шума. Она успела заметить только убегающего от дома мужчину. Женщина сразу же бросилась проверять вещи. Выяснилось, что неизвестный похитил у нее две кредитных карты, лимит одной из которых составляет 100 тысяч рублей, и мобильный телефон.

- Вскоре ей пришло смс-уведомление о списании 82 тысяч рублей с карты, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Сотрудники полиции нашли видеозаписи, которые запечатлели подозреваемого. Патрульные опознали его.

Полицейские нагрянули прямо домой к 24-летнему подозреваемому.

Молодой человек признался в совершенном: рассказал, что в ту ночь он гулял по городу и заметил незапертую дверь во двор. Там обнаружилось, что дом тоже открыт.

По словам парня, десять тысяч рублей он успел потратить.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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