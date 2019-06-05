Вор вошел в дом жительницы Омутнинска через открытую дверь и забрал кредитку на 100 тысяч рублей
58-летняя женщина проснулась в пять утра от шума. Она успела заметить только убегающего от дома мужчину. Женщина сразу же бросилась проверять вещи. Выяснилось, что неизвестный похитил у нее две кредитных карты, лимит одной из которых составляет 100 тысяч рублей, и мобильный телефон.
- Вскоре ей пришло смс-уведомление о списании 82 тысяч рублей с карты, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Сотрудники полиции нашли видеозаписи, которые запечатлели подозреваемого. Патрульные опознали его.
Полицейские нагрянули прямо домой к 24-летнему подозреваемому.
Молодой человек признался в совершенном: рассказал, что в ту ночь он гулял по городу и заметил незапертую дверь во двор. Там обнаружилось, что дом тоже открыт.
По словам парня, десять тысяч рублей он успел потратить.
На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Ему грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU