2019-06-05T16:08:15+03:00
Общество

В Адлере погибла 24-летняя кировчанка: близкие собирают средства на транспортировку и похороны девушки

Полина Кашникова во время отдыха утонула в бассейне
Елизавета Захарова
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Все друзья и близкие говорят: Полина - человек с огромным сердцем. Фото: vk.comВсе друзья и близкие говорят: Полина - человек с огромным сердцем. Фото: vk.com
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В Адлере трагически погибла 24-летняя кировчанка с ограниченными возможностями здоровья. Полина Кашникова, всю жизнь передвигающаяся только на коляске и с помощью посторонних людей, 2 июня плавала в бассейне и утонула. О трагедии сообщил настоятель Царево-Константиновской Знаменской церкви в Кирове иерей Игорь Шиляев.

- Трудно описать словами те чувства, которые испытывают все те, кто был знаком с Полиной! - написал у себя на странице священнослужитель. - Светлой, искренней, солнечной, невероятно талантливой и усердной молитвенницы больше нет рядом с нами. Скорбим и молимся!

В 2014 году про Полину Кашникову сняли фильм. Девушка рассказывала, что ее единственной заветной мечтой всегда была и остается возможность встать на ноги. Каждый раз приходя в церковь, Полина просила об этом перед иконой Николая Чудотворца. За ней всегда стояла ее мама Елена.

Полина училась в школе № 42, одноклассники всегда были рады видеть ее, да и она всегда радовалась редким встречам с ними.

Девушка даже принимала участие в паралимпийских играх: вместе с другими ребятами из благотворительного фонда «Мир Искусства» Она пела «Вальс снежинок» Чайковского и гимн России.

- Когда я сидела там и пела, то я улетела голосом в небо, - рассказала в фильме Полина. - В общем, я люблю свою историю, страну и горжусь ей.

Родственникам этого светлого героического человека нужна помощь: у семьи финансовые трудности, а все свои средства, включая пожертвования, родные девочки потратили на транспортировку тела в Киров. Сейчас у мамы Полины одна задача - похоронить дочь по всем каноном. Денег на это катастрофически не хватает.

Если вы готовы помочь семье Полины Кашниковой, то всю необходимую информацию сможете найти на странице священнослужителя Игоря Шиляева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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