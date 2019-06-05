2019-06-05T14:49:15+03:00
Умный город

Тротуары в центре города выложат брусчаткой

Уже начали выкладывать дорожку на улице Профсоюзной
Алена ЗАЙЦЕВА
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Брусчаткой выложат тротуары во всех районах Кирова. Фото: администрация города КироваБрусчаткой выложат тротуары во всех районах Кирова. Фото: администрация города Кирова
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Городские власти обещают, что в нынешнем году в порядок приведут 44 тротуара. Цифра больше, чем в предыдущем сезоне в два раза.85 миллионов выделено из бюджета на ремонт тротуаров в областном центре.

Уже начали ремонт тротуара на улице Профсоюзной. Благоустроят пешеходную зону на этой улице от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса. На данный момент снят верхний слой асфальта и уже начали выкладывать брусчаткой участок в районе Октябрьского проспекта.

Чиновники сообщают, что все отремонтированные зоны будут выложены именно брусчаткой. Преображение тротуаров произойдет во всех районах города.

На всем протяжении пешеходной зоны подрядная организация уже сняла старое покрытие и часть основания дорожки. Сегодня ведется укладка брусчатки в районе Октябрьского проспекта. К слову, в текущем году все пешеходные зоны центральной части города в Октябрьском, Первомайском и Ленинском районах, которые вошли в проект «Формирование комфортной городской среды», будут выполнены именно в брусчатке.

- В управлении дорожной и парковой инфраструктуры добавили, что весь объем работ по ремонту пешеходных зон должен быть выполнен до 30 сентября, - сообщает пресс-служба администрации и города Кирова. - Учитывая, что подрядчики уже приступили к работам, времени более чем достаточно, чтобы уложиться в сроки. Исполнение обязательств подрядчиками в УДПИ держат на ежедневном контроле. После завершения работ каждый отремонтированный участок будет приниматься экспертной комиссией.

ВАЖНО

По всем тротуарам, выполненным в рамках федерального проекта, подрядчики несут гарантийные обязательства: на асфальтовое покрытие – 2 года, на брусчатку – 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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