2019-06-05T14:58:59+03:00
Происшествия

Бухгалтера из Лузы могут отправить в колонию за два миллиона рублей, украденных у начальницы

Она сама вернула похищенное
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Часть денег в сумке - оборотные средства, а часть - заемные у банкаЧасть денег в сумке - оборотные средства, а часть - заемные у банкаФото: Евгения ГУСЕВА
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Сумка с крупной суммой денег (1 миллион 977 тысяч рублей) хранилась офисе предприятия за диваном. Когда предпринимательница заметила ее пропажу, то сразу побежала в полицию. Замки в помещении были целыми, как и входная дверь.

- Опрашивался круг общения пострадавшей - люди, которые на днях приходили к ней в офис: знакомые, коллеги, партнеры, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - В ходе опросов подозрения полицейских пали на бухгалтера, хотя та и отрицала причастность к хищению.

Позднее женщину задержали по дороге из дома к офису с сумкой, в которой и были деньги. Она сама решила вернуть краденное. Женщину задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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