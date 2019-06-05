2019-06-05T14:25:10+03:00
Общество

В спортивном фестивале «Улыбка» в Кирове приняли участие более 300 детей-инвалидов

На стадион «ИСКОЖ» съехались спортсмены из 40 районов области
Анна КРЮКОВА
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Соревнования проходят уже в 25-й раз. Фото: duma.mo-kirov.ruСоревнования проходят уже в 25-й раз. Фото: duma.mo-kirov.ru
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В Кирове стартовал фестиваль «Улыбка». Спортивное мероприятие для детей-инвалидов проходит в нашем городе уже в 25-й раз. В 2019 году принять участие в фестивале решили 300 ребят. На торжественном открытии побывал заместитель председателя Кировской гордумы Алексей Рябов.

На открытии побывал Алексей Рябов. Фото: duma.mo-kirov.ru

На открытии побывал Алексей Рябов. Фото: duma.mo-kirov.ru

- Впереди интересные соревнования, и, по большому счету, не важно, какое место на пьедестале почета займет каждый из вас: само ваше участие - уже победа, - обратился к участникам Алексей Рябов. - Победа над собой, своими страхами и неуверенностью в себе.

В спортивном празднике традиционно принимают участие дети с 8 до 17 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детским церебральный параличом, а также дети-инвалиды общей группы.

В фестивале приняли участие 300 ребят. Фото: duma.mo-kirov.ru

В фестивале приняли участие 300 ребят. Фото: duma.mo-kirov.ru

Ребятам предлагают посоревноваться в беге на 40 и 60 метров, метании мяча, пулевой стрельбе, быстрых шашках и шахматах. Кроме того, все желающие могут продемонстрировать свои умения в бочче, комбинированной эстафете, играх: дартс, кегли и футбол-гол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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