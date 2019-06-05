Великорецкий крестный ход: четверо детей отстали от родителей

СЕГОДНЯ 13:48 2019-06-05T13:49:23+03:00

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Самый длинный путь, который преодолевают участники Великорецкого крестного хода, приходится на второй день пути из Кирова к селу Великорецкому. В этом году паломники прошли 36,5 км.

- Из-за сильных дождей, прошедших накануне, почти весь путь проходил в условиях полного бездорожья, вдали от населённых пунктов и автотрасс, - сообщает ГУ МЧС России по Кировской области. - После Загарья появилась экстренная необходимость эвакуации заболевших и ослабевших паломников. С помощью специальной вездеходной техники по бездорожью вывезено и передано медикам около 50 человек.

Также спасатели нашли и вернули родителям четверых детей, которые отстали на сложных и длинных переходах.

Сводный отряд спасателей – 70 человек - сопровождает паломников на протяжении всего пути – от Кирова до Великорецкого и обратно.

- Специалисты готовы оказать первую помощь, разыскать потерявшихся, при необходимости доставить возможных пострадавших до автомобиля «скорой помощи», - говорят в МЧС. - Для этого на вооружении спасателей 5 квадроциклов, 4 автомобиля повышенной проходимости и болотоход. Отряд поделен на 10 групп, в каждую из которых, как правило, входит врач, профессиональный спасатель и волонтер. Замыкает ход группа добровольцев, следящих за тем, чтобы на привалах и стоянках не оставалось незатушенных костров.

ИСТОЧНИК KP.RU