«Фигурята, вперед»: кировские фигуристы прошли в финал шоу «Ледниковый период. Дети»

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-05T14:57:28+03:00

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Юные фигуристы Мирон Суслов и Полина Филимонова - единственная пара из Кирова, прошедшая в финал в шоу «Ледниковый период. Дети» на Первом канале. В течение всего сезона ребята показывали зажигательные веселые номера, а для выхода в финал выбрали классику: «Лебединое озеро» и «Концерт для фортепиано».

- Ура, мы в финале! - рассказала журналистам на шоу Полина. - Мы приготовили классический танец. Но даже в нем у нас есть нотки юмора

11-летняя Полина, 13-летний Мирон - воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Дымка» и тренера Татьяны Кротовой. Впервые на экране они появились в апреле, когда исполнили танец под песню из мультика «Бременские музыканты». Тогда взять под свое крыло фигуристов захотели сразу три наставника: Максим Траньков, Илья Авербух и Роман Костомаров. Но спортсмены выбрали Романа Сергеевича.

- Очень яркая и выразительная партнерша, она заразительная и передает нужные эмоции, - характеризует своих подчиненных их наставник Роман Костомаров. - Рядом с ней ее напарник - такой кировский бутузик.

Во время исполнения ребятами полуфинальной короткой программы комментатор добавил, что за свою жизнь он видел всякие разные вариации танца на тему «маленьких лебедей», но такую - ни разу.

«Новаторский танец» судьи оценили невысоко, по глазам детей было видно: они расстроены заслуженной оценкой в 11,26 баллов из 12. Ребята заняли пятое место.

- Ребята не техничные, у них пока нет мастерства, - раскритиковала спортсменов Татьяна Тарасова. - Это очень видно, что бы они ни танцевали, во что бы они ни были одеты. Ну, и жалко, что ногу свело. Ногу сводит, когда человек не особо тренированный.

- У него не ногу свело, - попытался оправдать своих подопечных Роман Костомаров. - Они на тренировке столкнулись, и у него нога болит четвертый день.

- Может, тогда переставим оценки, Татьяна Анатольевна? - попросил ведущий Алексей Ягудин.

- Нет! Карте место, - отрезала Татьяна Анатольевна.

Финал шоу «Ледниковый период. Дети» выйдет в эфир 9 июня. На нем все спортсмены представят произвольную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU