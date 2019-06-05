В Санчурском районе двое погибли в ДТП: водитель-бесправник съехал в кювет

СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-05T14:43:48+03:00

Машина во время аварии практически сложилась пополам. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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«Семерка» вышла из-под контроля, потеряв управление на повороте. Авто слетело в кювет, опрокинулось и врезалось в дерево. В момент аварии в «ВАЗ-21074» находились двое - 18-летний водитель и 27-летний пассажир. Оба скончались на месте.

- ДТП произошло 4 июня в восемь часов утра на четвертом километре автодороги Санчурск - Корляки - Люмпанур, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водитель не имел прав на управление транспортным средством.

Пока все детали произошедшего выясняются. Известно только, что молодые люди ехали со стороны села Люмпанур.

ИСТОЧНИК KP.RU