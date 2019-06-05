Жители пяти поселков Верхнекамского района не будут платить за мусор

СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-05T14:14:39+03:00

Пять поселков не будут платить за мусор, так как услуга не оказывалась Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

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Старый мост через реку Кама находился в аварийном состоянии. Ни ходить, ни, тем более, ездить по нему было нельзя. Мост еще в апреле разобрали, чтобы его не снесло половодьем. Отрезанными от «большой земли» оказались пять поселков - Чус, Ожмегово, Камский, Тупрунка и Перерва.

Района администрация хотела устроить временную площадку для сбора мусора у поселка Чус.

Однако в настоящее время такая площадка не создана, а подъездные пути, позволяющие вывозить отходы, не обеспечены – сообщает региональный оператор ООО «Куприт». В связи с этим региональный оператор не может организовать услугу по обращению с ТКО в населенных пунктах Чус, Ожмегово, Камский, Тупрунка, Перерва и снимает плату с жителей за апрель и май текущего года. Перерасчет будет в июньских квитанциях. Начисление платы возобновится с момента начала оказания услуги.

ВАЖНО

Жители, которые уже оплатили услугу за данный период, могут направить заявление для возврата денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU