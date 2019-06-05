2019-06-05T14:19:41+03:00
Общество

В Омутнинске пропал 10-летний мальчик

Никита Кокорин ушел из дома 4 июня в 7.30
Елизавета Захарова
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В Омутнинске разыскивают 10-летнего мальчика. Фото: vk.com/ornkirovВ Омутнинске разыскивают 10-летнего мальчика. Фото: vk.com/ornkirov
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В Кировской области в Омутнинске пропал 10-летний мальчик. Никита Кокорин ушел из дома 4 июня в 7.30 утра. С тех пор родственники, близкие и друзья не видели его. Никто не знает, где он может находиться.

Приметы мальчика: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и короткие русые волосы.

Когда Никита уходил из дома, он был одет в темно-зеленую кофту, черные джинсы, черные кеды на белой подошве без шнурков, на голове - кепка черного цвета с надписью « BMW».

Поиском мальчика занимается отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Если у вас есть информация о пропавшем подростке, то сообщите ее по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02,112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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