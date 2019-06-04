2019-06-04T20:34:44+03:00
Общество

Елена Ковалева проверила, как подрядчики устраняют дефекты после ремонта дворов

Четыре дворовых территории проверку не прошли
Анна КРЮКОВА
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Устранить дефекты нужно до 10 июня. Фото: duma.mo-kirov.ruУстранить дефекты нужно до 10 июня. Фото: duma.mo-kirov.ru
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Глава города Елена Ковалева и зампреды Кировской гордумы Алексей Рябов и Александр Востриков проверили, как в Кирове устраняют дефекты, выявленные после ремонта дворов в 2018 году. Во вторник, 4 июня, они побывали в Нововятском районе.

- Всего в адресный перечень вошли 11 дворов, - пояснили в пресс-службе гордумы. - Территории не приняли после ремонта из-за обнаруженных дефектов. Глава города пообщалась с местными жителями, которые высказали вполне обоснованные претензии, подтвердившиеся при осмотре дворов. В итоге четыре из них приемку не прошли.

Причина - в некачественной заделке вырубок, которые проводили для экспертизы нового асфальта. Также в некоторых местах дорожное покрытие проседает, из-за чего образуются лужи. Кроме того, подрядчики не везде использовали специальную пропитку, которая защищает асфальт от влаги и разрушения.

Все недостатки подрядчику поручили устранить к 10 июня. Контроль за тем, как реализуется программа «Формирование комфортной городской среды» продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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