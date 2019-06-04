«Комсомолка» в Кирове снова первая среди самых читаемых СМИ
«Комсомольская правда» в Кирове вновь оказалось первой среди местных СМИ в рейтинге Liveinternet.ru. Издание лидирует по количеству региональных посетителей.
За прошедший месяц на наш сайт зашли более 779 тысячи раз. Уникальными посетителями стали 385 тысяч человек. Из них - 31% читателей из Кировской области.
Мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами, и предлагаем прочитать топ-5 самых популярных материалов в мае:
1. «Шоу ради шоу»: кировский юрист математически доказал, что победа дочери Алсу в «Голос.Дети» - честная - 70308 просмотров.
2. В Котельничском районе местный житель столкнулся с рысью - 12554 просмотра.
3. Восемь литров выпитого алкоголя и три миллиона рублей компенсации: стали известны новые подробности в деле Шатохина - 9858 просмотров.
4. На Кировскую область спустился радиационный туман - 8271 просмотр.
5. В Кирове водитель перенес через дорогу испугавшегося ребенка. Мальчик не знал, как обойти огромную лужу - 6462 просмотра.
ИСТОЧНИК KP.RU