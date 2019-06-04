«Комсомолка» в Кирове снова первая среди самых читаемых СМИ

4 Июнь 18:34 2019-06-04T18:39:36+03:00

Мы лидируем по числу посетителей из города и области

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«Комсомольская правда» в Кирове вновь оказалось первой среди местных СМИ в рейтинге Liveinternet.ru. Издание лидирует по количеству региональных посетителей.

За прошедший месяц на наш сайт зашли более 779 тысячи раз. Уникальными посетителями стали 385 тысяч человек. Из них - 31% читателей из Кировской области.

Мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами, и предлагаем прочитать топ-5 самых популярных материалов в мае:

1. «Шоу ради шоу»: кировский юрист математически доказал, что победа дочери Алсу в «Голос.Дети» - честная - 70308 просмотров.

2. В Котельничском районе местный житель столкнулся с рысью - 12554 просмотра.

3. Восемь литров выпитого алкоголя и три миллиона рублей компенсации: стали известны новые подробности в деле Шатохина - 9858 просмотров.

4. На Кировскую область спустился радиационный туман - 8271 просмотр.

5. В Кирове водитель перенес через дорогу испугавшегося ребенка. Мальчик не знал, как обойти огромную лужу - 6462 просмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU