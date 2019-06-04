ВятГУ вошел в топ-60 лучших университетов России
Во вторник, 4 июня, международная информационная группа «Интерфакс» опубликовала результаты «X Национального рейтинга университетов». ВятГУ занял 60-е место среди лучших университетов России. Вуз поднялся сразу на 14 позиций по сравнению с прошлым годом.
Всего в 2019 году оценивалась работа 327 вузов. Высшие учебные заведения анализировали по шести параметрам: образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, социальная среда, международное сотрудничество, инновации и технологическое предпринимательство, бренд.
ВятГУ отличился сразу по нескольким из них. Так, по параметру «Образование» кировский университет оказался на 19 месте, по параметру «Социализация» - на 37-ом.
ИСТОЧНИК KP.RU