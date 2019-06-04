2019-06-04T14:26:51+03:00
Общество

ВятГУ вошел в топ-60 лучших университетов России

Кировский вуз поднялся в Национальном рейтинге университетов «Интерфакса» на 14 позиций
Анна КРЮКОВА
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ВятГУ улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом. Фото: vyatsu.ruВятГУ улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом. Фото: vyatsu.ru
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Во вторник, 4 июня, международная информационная группа «Интерфакс» опубликовала результаты «X Национального рейтинга университетов». ВятГУ занял 60-е место среди лучших университетов России. Вуз поднялся сразу на 14 позиций по сравнению с прошлым годом.

Всего в 2019 году оценивалась работа 327 вузов. Высшие учебные заведения анализировали по шести параметрам: образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, социальная среда, международное сотрудничество, инновации и технологическое предпринимательство, бренд.

ВятГУ отличился сразу по нескольким из них. Так, по параметру «Образование» кировский университет оказался на 19 месте, по параметру «Социализация» - на 37-ом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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