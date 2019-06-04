Руководитель ГЖИ Алексей Кабашов покинул свой пост по собственному желанию

СЕГОДНЯ 14:01 2019-06-04T15:47:05+03:00

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В Кировской государственной жилищной инспекции сменился руководитель. 3 июня на должность начальника инспекции назначен Дмитрий Секретарев, бывший заместитель руководителя. Об этом сообщил портал «Свой Кировский».

С декабря 2017 года данный пост занимал Алексей Кабашов. Но на днях чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.

Алексей Леонидович родился в 1982 году в Германии. В 2004 году окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет по «Организации и технологии защиты информации». В том же году начал работать инженером отдела безопасности и защиты информации в одном из банков Таганрога. Спустя шесть лет прошел профессиональную переподготовку по оценке стоимости бизнеса.

На руководящие должности его начали назначать в 2007 году: в ФГУП «ФКЦ «Земля», ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», ООО «БСГ-Консалтинг групп», ФГБУ «ФКП Росреестра», Росреестре. В 2016 году перешел в Министерство государственного имущества Кировской области на должность помощника министра, а после - заместителя министра.

Уже с мая 2017 года исполнял обязанности начальника ГЖИ, а руководителем учреждения стал спустя восемь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU